Матч суперників України, в якому обох влаштовує нічия: де дивитися гру Словаччина – Румунія

У середу, 26 червня, відбудуться останні поєдинки групового етапу чемпіонату Європи з футболу. В одному з них зустрічатимуться збірні Словаччини та Румунії.

Гра відбудеться у Франкфурті на "Дойче Банк Парк". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Словаччина – Румунія

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у дуже зручному становищі. Після перших двох турів у квартеті E кожна збірна має по 3 залікові пункти, але Словаччину та Румунію влаштує нічия, яка гарантує обом колективам вихід до 1/8 фіналу.

Це буде вже 12-та зустріч між цими збірними. Значну перевагу мають румуни – 5 перемог, 5 нічиїх, 1 поразка. Баланс голів – 20:12.

Матч Словаччина – Румунія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова онлайн-трансляція поєдинку суперників збірної України по групі E та публікуватимуться голи матчу. Одразу після фінального свистка буде доступний огляд зустрічі.

Нагадаємо, що також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах всього протягом континентальної першості покажуть 22 поєдинки, але зустріч Словаччини та Румунії не потрапила до цього переліку.