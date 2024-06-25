Игра состоится во Франкфурте на "Дойче Банк Парк". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Словакия – Румыния

К очному противостоянию на Евро-2024 команды подходят в очень удобном положении. После первых двух туров в квартете E каждая сборная имеет по 3 зачетных пункта, но Словакию и Румынию устроит ничья, которая гарантирует обоим коллективам выход в 1/8 финала.

Это будет уже 12-я встреча между этими сборными. Значительное преимущество имеют румыны – 5 побед, 5 ничьих, 1 поражение. Баланс голов – 20:12.

Матч Словакия – Румыния будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Важно. На сайте 24 Канала будет проведена текстовая онлайн-трансляция поединка соперников сборной Украины по группе E и будут публиковаться голы матча. Сразу после финального свистка будет доступен обзор встречи.

Напомним, что также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах всего в течение континентального первенства покажут 22 поединка, но встреча Словакии и Румынии не попала в этот перечень.