Тренер Росії заробляє більше за Енріке та Мартінеса

Річний оклад Льова становить 4,6 мільйона євро. Понад 4 мільйони отримує і наставник збірної Франції Дідьє Дешам – 4,2 мільйона євро.

До теми Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020

Трійку тренерів з найвищою зарплатою замикає наставник Англії Гарет Саутгейт – 3,5 мільйона євро.

Що цікаво, Станіслав Черчесов, наставник збірної Росії, яка ганебно вилетіла з Євро-2020, заробляє більше, аніж тренери Іспанії та Бельгії. Його оклад складає 2,5 мільйона євро.

Черчесов наразі єдиний з цього рейтингу, хто не вивів свою команду в плей-офф турніру.

У рейтинг не потрапив наставник збірної України Андрій Шевченко. Офіційної інформації про зарплату Шевченка немає. За даними ЗМІ, Шевченко заробляє менше 1 мільйона євро в рік.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020

1. Йоахім Льов (Німеччина) – 4,6 млн євро

2. Дідьє Дешам (Франція) – 4,2

3. Гарет Саутгейт (Англія) – 3,5

4-5. Франк де Бур (Нідерланди) – 3

4-5. Роберто Манчіні (Італія) – 3

6. Станіслав Черчесов (Росія) – 2,5

7. Фернанду Сантуш (Португалія) – 2,3

8. Володимир Петкович (Швейцарія) – 1,74

9. Луїс Енріке (Іспанія) – 1,5

10. Роберто Мартінес (Бельгія) – 1,2