"УАФ не контактувала з Білічем щодо збірної України": журналіст дав спростування

Інсайдер Фабріціо Романо зробив вкид в інформаційний простір. Хорват Славен Біліч близький до керма головного тренера збірної України з футболу.

Начебто 54-річний хорватський спеціаліст може навіть працювати на чолі збірної України безкоштовно. Через те, що Славен Біліч повинен отримати орієнтовно 400 тисяч фунтів стерлінгів компенсації від свого колишнього клубу Вотфорда. А все через дострокове розірвання угоди з командою Чемпіоншипу.

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Спростування ейфорії після інсайду Романо

Біліч хоче якомога швидше повернутись до тренерської роботи та знайти собі нову команду або збірну. Тому питання зарплати тут відійде на дальній план.

Відзначимо! Біліч розірвав угоду з англійський Вортфордом 7 березня 2023 року. Пропрацювавши у команді Чемпіоншипу від вересня 2022-го. На чолі англійського клубу хорват провів 26 матчів, а його вже колишня команда посідає наразі лише 11-ме місце у другій за силою лізі Англії.

Однак вже 4 квітня з'явилось одне зі спростувань інформації авторитетного інсайдера Фабріціо Романо. Наш український журналіст Михайло Співаковський вирішив дещо розставити крапки над "і" у питанні призначення Біліча на посаду тренера збірної України.

За його інформацією, Українська Асоціація футболу не контактувала із хорватським наставником.

"Романо написав про те, що Білич може розглядатися як кандидат на посаду головного тренера збірної України у тому випадку, якщо федерація ухвалить рішення про неминучу зміну. Зміні кого чи чого? Явно не Руслана Ротаня, бо він є тимчасовою кандидатурою", – сказав Співаковський.

Я читаю це між рядками – зміною курсу, який УАФ тримає на Сергія Реброва. Біліч не фігурує як план B чи С. Це поширена історія, коли хтось робить свідоме вкидання, щоб працевлаштувати людину. Наші джерела, близькі до УАФ, кажуть, що жодна людина з асоціації не контактувала з Білічем,

– пояснив ведучий "ТаТоТаке".

Нагадаємо, що тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера збірної України є Руслан Ротань, який працює на три фронти. В УАФ сильно сподіваються, що влітку національну команду очолить Сергій Ребров, у якого закінчується контракт із Аль-Айном.

Наступний матч "синьо-жовті" у відборі на Євро-2024 проведуть 16 червня проти Північної Македонії. У першому турі українці без шансів поступились Англії на "Вемблі" 2:0.

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