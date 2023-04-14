Сватання у збірну України закінчились: Біліч може очолити чемпіона Туреччини

Хорватський спеціаліст, якого так активно сватали у збірну України, може продовжити кар'єру на клубному рівні. Послугами колишнього наставника англійського Вотфорда Славена Біліча зацікавився чинний чемпіон Туреччини.

Трабзонспор розглядає кандидатуру Славена Біліча на посаду головного тренера команди. Турецький клуб вже встановив контракт із хорватським наставником після того, як провалились перемовини із Сердженом Ялчіном.

Оце так В ОАЕ інтригують новими чутками: УАФ пропонує Реброву 10-річний контракт

Активні сватання у збірну України залишаються чутками

За словами президента Трабзонспора Ертугрула Догана, перемовини з Білічем прогресують. Тому незабаром хорват може повернутись до тренерської роботи на клубному рівні.

Можливо новий клуб Біліча йде на 6-й позиції у Суперлізі Туреччини, маючи у своєму активі 44 очки після 27 матчів.

Раніше ж Біліча активно сватали у збірну України. Начебто УАФ вже почала перемовини, а хорват готовий навіть попрацювати безкоштовно. Адже Вотфорд повинен сплатити йому компенсацію у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів через дострокове розірвання контракту. Тому фінансова частина не повинна була стати каменем спотикання.

Однак українські журналісти в унісон заявили, що УАФ не контактувала з Білічем. Нова інформація теж розвіює чутки про можливе призначення хорвата на посаду головного наставника збірної України з футболу.

Тому кандидатура Сергія Реброва залишається найбільш реальною. Але наразі наставник не коментує чутки, у нього є чинний контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону. В УАФ моляться на те, аби Ребров погодився очолити збірну після закінчення терміну його угоди з клубом ОАЕ.

Раніше була інформація, що Ребров може очолити збірну до кінця ЧС-2030. Ал нещодавно еміратські журналісти зробили вкид в інформаційний простір про те, що УАФ готує угоду Сергію Станіславовичу аж на 10 років.