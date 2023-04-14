Трабзонспор розглядає кандидатуру Славена Біліча на посаду головного тренера команди. Турецький клуб вже встановив контракт із хорватським наставником після того, як провалились перемовини із Сердженом Ялчіном.

Оце так В ОАЕ інтригують новими чутками: УАФ пропонує Реброву 10-річний контракт

Активні сватання у збірну України залишаються чутками

За словами президента Трабзонспора Ертугрула Догана, перемовини з Білічем прогресують. Тому незабаром хорват може повернутись до тренерської роботи на клубному рівні.

Можливо новий клуб Біліча йде на 6-й позиції у Суперлізі Туреччини, маючи у своєму активі 44 очки після 27 матчів.

Раніше ж Біліча активно сватали у збірну України. Начебто УАФ вже почала перемовини, а хорват готовий навіть попрацювати безкоштовно. Адже Вотфорд повинен сплатити йому компенсацію у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів через дострокове розірвання контракту. Тому фінансова частина не повинна була стати каменем спотикання.

Однак українські журналісти в унісон заявили, що УАФ не контактувала з Білічем. Нова інформація теж розвіює чутки про можливе призначення хорвата на посаду головного наставника збірної України з футболу.

Тому кандидатура Сергія Реброва залишається найбільш реальною. Але наразі наставник не коментує чутки, у нього є чинний контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону. В УАФ моляться на те, аби Ребров погодився очолити збірну після закінчення терміну його угоди з клубом ОАЕ.

Раніше була інформація, що Ребров може очолити збірну до кінця ЧС-2030. Ал нещодавно еміратські журналісти зробили вкид в інформаційний простір про те, що УАФ готує угоду Сергію Станіславовичу аж на 10 років.