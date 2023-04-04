Готовий працювати безоплатно: хорватський коуч дуже сильно хоче очолити збірну України

Славен Біліч жадає якомога швидше повернутися до тренерської діяльності. Хорватський наставник готовий діяти жертовно.

Славен Біліч готовий керувати збірною України безоплатно. Все через те, що хорватський коуч бажає чим швидше повернутись у тренерську діяльність.

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Жертовний тренер

Потенційний наставник збірної України Славен Біліч з усіх сил намагається пришвидшити своє призначення на пост головного тренера "синьо-жовтих" замість тимчасового коуча Руслана Ротаня. Перемовини між хорватом та УАФ уже розпочалися та просуваються на позитивній ноті. Та найцікавіше у переговорах прозвучало саме зі сторони Білічі.

Хорватський коуч готовий працювати у збірній України безоплатно. Славен зазначив, що питання грошей для нього не є першочерговим, він бажає якнайшвидше повернутися у тренерську діяльність. До того ж, фахівець повинен отримати близько 400 тисяч фунтів стерлінгів компенсації від свого колишнього клубу Вотфорда за дострокове розірвання контракту. Тому у Біліча проблем з фінансами виникнути не має.

Кар'єра хорватського наставника