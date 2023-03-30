УАФ варто ширше розглядати можливі варіанти для майбутнього підсилення національної збірної України. Наших талантів вистачає по всьому світу, а от на наших теренах про них мало що відомо.

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Головне – бажання

Юний захисник розповів, що він готовий зіграти зі збірну України. Крістіан зазначив, що його батько родом із Закарпаття, а сам він часто гостював у бабусі та дідуся в Ужгороді. Захисник Серкль Брюгге додав, що з батьками він спілкується російською мовою, проте на примітивному рівні володіє і солов'їною.

Чи спілкувались зі мною щодо можливості грати за Україну? Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий до діалогу. Почути, що вони думають з цього приводу. Можливо про мене в Україні ще не знають. В мене всі опції на руках. Я грав Бельгію U-16, U-17, U-18. Дуже цим пишаюся. Хочеться і батька порадувати, якщо випаде нагода бути заграним за Україну, але спочатку все обдумати та обговорити з менеджером, як буде краще для мене,

– розповів Равич.

Кар'єра Крістіана Равича