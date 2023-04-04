Славен Билич готов управлять сборной Украины безвозмездно. Все потому, что хорватский коуч желает поскорее вернуться в тренерскую деятельность.

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Жертвенный тренер

Потенциальный наставник сборной Украины Славен Билич изо всех сил пытается ускорить свое назначение на пост главного тренера "сине-желтых" вместо временного коуча Руслана Ротаня. Переговоры между хорватом и УАФ начались и продвигаются на положительной ноте. Но интереснее всего в переговорах прозвучало именно со стороны Биличи.

Хорватский коуч готов работать в сборной Украины бесплатно. Славен отметил, что вопрос денег для него не является первоочередным, он желает как можно быстрее вернуться в тренерскую деятельность. К тому же специалист должен получить около 400 тысяч фунтов стерлингов компенсации от своего бывшего клуба Уотфорда за досрочное расторжение контракта. Поэтому у Билича проблем с финансами возникнуть не должно.

Карьера хорватского наставника