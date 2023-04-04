Славен Біліч готовий керувати збірною України безоплатно. Все через те, що хорватський коуч бажає чим швидше повернутись у тренерську діяльність.

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Жертовний тренер

Потенційний наставник збірної України Славен Біліч з усіх сил намагається пришвидшити своє призначення на пост головного тренера "синьо-жовтих" замість тимчасового коуча Руслана Ротаня. Перемовини між хорватом та УАФ уже розпочалися та просуваються на позитивній ноті. Та найцікавіше у переговорах прозвучало саме зі сторони Білічі.

Хорватський коуч готовий працювати у збірній України безоплатно. Славен зазначив, що питання грошей для нього не є першочерговим, він бажає якнайшвидше повернутися у тренерську діяльність. До того ж, фахівець повинен отримати близько 400 тисяч фунтів стерлінгів компенсації від свого колишнього клубу Вотфорда за дострокове розірвання контракту. Тому у Біліча проблем з фінансами виникнути не має.

Кар'єра хорватського наставника