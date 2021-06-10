Регламенту УЄФА дозоляє використовувати на формі національних збірних гасла команд. І саме цим намагатиметься скористатися Українська асоціація футболу.

Детальніше Чи є в України шанс повернути гасло "Героям слава" на форму збірної

На п'ятницю, 11 червня, скликано онлайн засідання Виконкому УАФ. На ньому розглянуть два питання:

про затвердження статусу офіційних футбольних символів України – гасел "Слава Україні" та "Героям слава";

про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка, які ми отримуємо після презентації нової форми збірної з картою України та гаслами "Слава Україні!", "Героям слава!",

– заявив президент УАФ Андрій Павелко.

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"Насправді намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність. І, за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" та "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику", – додав Андрій Павелко.