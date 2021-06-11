Регламент УЕФА позволяет использовать на форме национальных сборных лозунги команд. И именно этим будет пытаться воспользоваться Украинская ассоциация футбола.

Подробнее Есть ли у Украины шанс вернуть лозунг "Героям слава" на форму сборной

На пятницу, 11 июня, созвано онлайн заседание Исполкома УАФ. На нем рассмотрят два вопроса:

об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава";

об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ. Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами "Слава Украине!", "Героям слава!",

– заявил президент УАФ Андрей Павелко.

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"На самом деле пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и довели их неэффективность. И при любых, обстоятельствах, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику", – добавил Андрей Павелко.