Ще один шанс для Яремчука: чемпіон Англії очолив Брюгге

Бельгійське Брюгге отримало нового головного тренера. Наступником Карла Хуфкенса став Скотт Паркер.

Про призначення нового головного тренера бельгійський клуб повідомив в останній день 2022 року. Подробиці контракту наразі невідомі.

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Новий головний тренер

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Скотта Паркера був англійський Борнмут.

Презентація відбудеться після 2 січня.

Нагадаємо, що 28 грудня Брюгге звільнило з посади головного тренера Карла Хуфкенса. Причиною такого рішення керівництва були погані виступи команди у поточному сезоні.

Після 18 турів Ліги Жупіле Брюгге посідає 4-те місце, набравши 34 очок.

Паркер був запрошений, щоб виправити цю ситуацію. Таке призначення може піти на користь Роману Яремчуку, який фактично не зміг закріпитись в основі Брюгге під керівництвом Хуфкенса.

Тепер в українського форварда є ще один шанс, щоб проявити себе у футболці бельгійського клубу, за який виступає інший українець Едуард Соболь.

Що відомо про тренерську кар'єру Скотта Паркера

Колишній капітан збірної Англії розпочав свою тренерську кар'єру, очоливши команду Тоттенхема віком до 18 років.

Далі у його кар'єрі був Фулхем, який допомагав головним тренерам – Клавдіо Раньєрі та Славішу Йокановичу.

У лютому 2019-го вже сам очолив Фулхем, з яким працював до кінця червня 2021 року.

Із 1 липня 2021 року до 30 серпня того ж року був головним тренером Борнмута. На чолі команди провів 55 матчів.

У сезоні-2022/2023 Паркер провів на чолі англійської команди 5 поєдинків, у яких Борнмут здобув 2 перемоги та зазнав 3 поразки.

Після переїзду у Брюгге Роман Яремчук зіграв 21 матч, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.