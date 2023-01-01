Ще один шанс для Яремчука: чемпіон Англії очолив Брюгге
Джерело:офіційний сайт Брюгге
Бельгійське Брюгге отримало нового головного тренера. Наступником Карла Хуфкенса став Скотт Паркер.
Про призначення нового головного тренера бельгійський клуб повідомив в останній день 2022 року. Подробиці контракту наразі невідомі.
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Новий головний тренер
Останнім клубом у тренерській кар'єрі Скотта Паркера був англійський Борнмут.
Презентація відбудеться після 2 січня.
Нагадаємо, що 28 грудня Брюгге звільнило з посади головного тренера Карла Хуфкенса. Причиною такого рішення керівництва були погані виступи команди у поточному сезоні.
Після 18 турів Ліги Жупіле Брюгге посідає 4-те місце, набравши 34 очок.
Паркер був запрошений, щоб виправити цю ситуацію. Таке призначення може піти на користь Роману Яремчуку, який фактично не зміг закріпитись в основі Брюгге під керівництвом Хуфкенса.
Тепер в українського форварда є ще один шанс, щоб проявити себе у футболці бельгійського клубу, за який виступає інший українець Едуард Соболь.
Що відомо про тренерську кар'єру Скотта Паркера
- Колишній капітан збірної Англії розпочав свою тренерську кар'єру, очоливши команду Тоттенхема віком до 18 років.
- Далі у його кар'єрі був Фулхем, який допомагав головним тренерам – Клавдіо Раньєрі та Славішу Йокановичу.
- У лютому 2019-го вже сам очолив Фулхем, з яким працював до кінця червня 2021 року.
- Із 1 липня 2021 року до 30 серпня того ж року був головним тренером Борнмута. На чолі команди провів 55 матчів.
- У сезоні-2022/2023 Паркер провів на чолі англійської команди 5 поєдинків, у яких Борнмут здобув 2 перемоги та зазнав 3 поразки.