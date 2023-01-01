Про призначення нового головного тренера бельгійський клуб повідомив в останній день 2022 року. Подробиці контракту наразі невідомі.

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Новий головний тренер

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Скотта Паркера був англійський Борнмут.

Презентація відбудеться після 2 січня.

Нагадаємо, що 28 грудня Брюгге звільнило з посади головного тренера Карла Хуфкенса. Причиною такого рішення керівництва були погані виступи команди у поточному сезоні.

Після 18 турів Ліги Жупіле Брюгге посідає 4-те місце, набравши 34 очок.

Паркер був запрошений, щоб виправити цю ситуацію. Таке призначення може піти на користь Роману Яремчуку, який фактично не зміг закріпитись в основі Брюгге під керівництвом Хуфкенса.

Тепер в українського форварда є ще один шанс, щоб проявити себе у футболці бельгійського клубу, за який виступає інший українець Едуард Соболь.

Цікаво! Після переїзду у Брюгге Роман Яремчук зіграв 21 матч, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

Що відомо про тренерську кар'єру Скотта Паркера