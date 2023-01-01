35-річний форвард підписав 2-річнйи контракт із бразильський Греміо – до кінця 2024 року. З літа 2022 року Луїс Суарес виступав за рідний клуб Насьональ, куди повернувся у статусі вільного агента.

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Зимовий трансфер під підвищення у класі

Суарес також дістався Греміо безкоштовно.

Новий клуб нападника підвищився у класі за підсумками 2022 року. Греміо з другого місця пробилось в елітну Серію А, покинувши Серію В. За 38 турів клуб набрав 65 очок, поступившись лише лідеру чемпіонату Крузейру, який заробив 78 балів.

Греміо презентував зіркове підписання у стилі бразильських серіалів.

Презентація Луїса Суареса: дивіться відео

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