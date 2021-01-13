Незважаючи на тиск окремих країн, Міжнародна федерація хокею (IIHF) поки що націлена на проведення чемпіонату світу з хокею-2021 у Мінську та Ризі.

Багато країн закликають забрати у Білорусі ЧС з-за політичної ситуації, яка склалася в державі після виборів президента. Однак глава IIHF Рене Фазель поки не готовий до таких дій. Його слова цитує офіційний сайт організації.

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"Головний варіант – це проведення чемпіонату світу за планом в Білорусі і Латвії. На цей момент ніяких інших опцій ми не розглядаємо", – заявив Фазель.

У минулому році через коронавируса IIHF скасувала чемпіонат світу в елітному дивізіоні. За рік вдалося провести тільки молодіжний ЧС, тому Федерація розраховує організувати чемпіонат світу в травні.

Фазель зустрівся з Лукашенком

11 січня Рене Фазель зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську. На зустрічі йшлося про ситуацію з мундіалем.

На знімках Фазель гаряче обіймає Лукашенка. За словами Фазеля, цей чемпіонат світу повинен стати свого роду примиренням опозиції і влади.