Скляний футболіст: фанати Вест Хема насміхаються з Ярмоленка після травми у збірній України

Андрій Ярмоленко отримав травму у товариський грі збірної України. Після чого уболівальники Вест Хема почали неприємно жартувати про українського футболіста та його пошкодження.

Чорний гумор фанатів у сторону Ярмоленка

Андрій Ярмоленко знову зазнав прикрого пошкодження. Вінгер був змушений достроково покинути поле у товариському спарингу Чехія – Україна. Після цього на футболіста вилилось чимало негативу та злих насмішок зі сторони англійських фанатів.

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Уболівальники Вест Хема, за який виступає Ярмоленко, почали тролити футболіста через травми. Цікаво, що у грі за збірну пошкодження Андрію завдав його ж партнер по команді АПЛ Алекс Крал. Чех лише у наприкінці серпня 2021 року став гравцем "молотобійців". Вест Хем взяв захисника в оренду у московського Спартака.

Крал ще не встиг зіграти жодного матчу за наш клуб, але вже зробив нас найкращими,

– ось так жорстко пишуть фанати Вест Хема про травму Ярмоленка у твітері.

Уболівальники таким коментарем натякнули, що українець є найбільш слабким футболістом у складі їх улюбленої команди.

Але на цьому фанати "молотобійців" не зупинились. Ультрас назвали Ярмоленка скляним футболістом та гравцем, який більше травмований, ніж грає.

"Теж мені новина! А коли Ярмоленко взагалі не травмований?"

"Що і треба було довести: Ярмоленко – скляний"

"У нашому клубі немає місця такій низькій поведінці"

Після таких несподівано злих коментарів підтримав Андрія неофіційний сайт Вест Хема. У матеріалі вони не менш жорстко відповіли фанатам: "Ті, хто зловтішається у твітері щодо травми Ярмоленка, ваша поведінка – це несмак. У нашому футбольному клубі немає місця такій низькій поведінці".

На порталі зазначили, що українець пропустив великий відрізок часу через пошкодження, але ще досі може вийти на футбольне поле та змінити хід поєдинку.