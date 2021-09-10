Черный юмор фанатов в сторону Ярмоленко

Андрей Ярмоленко снова получил досадное повреждение. Вингер был вынужден досрочно покинуть поле в товарищеском спарринге Чехия – Украина. После этого на футболиста вылилось немало негатива и злых насмешек со стороны английских фанатов.

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Болельщики Вест Хэма, за который выступает Ярмоленко, начали троллить футболиста из-за травм. Интересно, что в игре за сборную повреждения Андрею нанес его же партнер по команде АПЛ Алекс Крал. Чех только в конце августа 2021 года стал игроком "молотобойцев". Вест Хэм взял защитника в аренду у московского Спартака.

Крал еще не успел сыграть ни одного матча за наш клуб, но уже сделал нас лучшими,

– вот так жестко пишут фанаты Вест Хэма о травме Ярмоленко в твиттере.

Болельщики таким комментарием намекнули, что украинец является наиболее слабым футболистом в составе их любимой команды.

Но на этом фанаты "молотобойцев" не остановились. Ультрас назвали Ярмоленко стеклянным футболистом и игроком, который больше травмирован, чем играет.

"Тоже мне новость! А когда Ярмоленко вообще не травмирован?"

"Что и требовалось доказать: Ярмоленко – стеклянный"

"В нашем клубе нет места такому низкому поведению"

После таких неожиданно злых комментариев поддержал Андрея неофициальный сайт Вест Хэма. В материале они не менее жестко ответили фанатам: "Те, кто злорадствует в твиттере по поводу травмы Ярмоленко, ваше поведение – это безвкусица. В нашем футбольном клубе нет места такому низкому поведению".

На портале отметили, что украинец пропустил большой отрезок времени из-за травмы, но до сих пор может выйти на футбольное поле и изменить ход поединка.