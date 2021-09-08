Ярмоленко зіграє у Лізі Європи

Правий вінгер Андрій Ярмоленко зможе допомогти Вест Хему вже у першій грі групи Ліги Європи. Український футболіст потрапив до заявки, у яку включені 23 гравці.

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  • Воротарі: Лукаш Фабіаньськи, Альфонс Ареоля, Девід Мартін, Даррен Рендолф
  • Захисники: Аарон Крессуелл, Курт Зума, Владімір Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Ісса Діоп, Раян Фредерікс, Артюр Масуаку
  • Півзахисники: Пабло Форнальс, Нікола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануель Лансіні, Джеррод Боуен, Андрій Ярмоленко, Саїд Бенрахма
  • Нападники: Мікаіл Антоніо


Ярмоленко увійшов у заявку Вест Хема / Скриншот із сайту УЄФА

За результатами жеребкування англійський клуб потрапив у групу до австрійського Рапіда, Генка з Бельгії та загребського Динамо.