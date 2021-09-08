Ярмоленко зіграє у Лізі Європи

Правий вінгер Андрій Ярмоленко зможе допомогти Вест Хему вже у першій грі групи Ліги Європи. Український футболіст потрапив до заявки, у яку включені 23 гравці.

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Воротарі: Лукаш Фабіаньськи, Альфонс Ареоля, Девід Мартін, Даррен Рендолф

Лукаш Фабіаньськи, Альфонс Ареоля, Девід Мартін, Даррен Рендолф Захисники: Аарон Крессуелл, Курт Зума, Владімір Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Ісса Діоп, Раян Фредерікс, Артюр Масуаку

Аарон Крессуелл, Курт Зума, Владімір Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Ісса Діоп, Раян Фредерікс, Артюр Масуаку Півзахисники: Пабло Форнальс, Нікола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануель Лансіні, Джеррод Боуен, Андрій Ярмоленко, Саїд Бенрахма

Пабло Форнальс, Нікола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануель Лансіні, Джеррод Боуен, Саїд Бенрахма Нападники: Мікаіл Антоніо



Ярмоленко увійшов у заявку Вест Хема / Скриншот із сайту УЄФА

За результатами жеребкування англійський клуб потрапив у групу до австрійського Рапіда, Генка з Бельгії та загребського Динамо.