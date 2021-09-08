Ярмоленко зіграє у Лізі Європи
Правий вінгер Андрій Ярмоленко зможе допомогти Вест Хему вже у першій грі групи Ліги Європи. Український футболіст потрапив до заявки, у яку включені 23 гравці.
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- Воротарі: Лукаш Фабіаньськи, Альфонс Ареоля, Девід Мартін, Даррен Рендолф
- Захисники: Аарон Крессуелл, Курт Зума, Владімір Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Ісса Діоп, Раян Фредерікс, Артюр Масуаку
- Півзахисники: Пабло Форнальс, Нікола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануель Лансіні, Джеррод Боуен, Андрій Ярмоленко, Саїд Бенрахма
- Нападники: Мікаіл Антоніо
Ярмоленко увійшов у заявку Вест Хема / Скриншот із сайту УЄФА
За результатами жеребкування англійський клуб потрапив у групу до австрійського Рапіда, Генка з Бельгії та загребського Динамо.