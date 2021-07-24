Фатальний постріл, який забрав медаль

23-річний українець із четвертим результатом відібрався у фінал стрільби з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів (581 очок з 600 можливих). Павло Коростильов став першим серед наших спортсменів, хто втрутився у боротьбу за медалі у Японії.

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У фіналі змагались 8 спортсменів, які виконали по 12 пострілів. У кого була найменша кількість пострілів, той першим покидав змагання. З кожними наступними двома пострілами один учасник з найгіршим результатом зупинявся у боротьбі за медалі.

Після п'яти пострілів Коростильов заробив 48.4 очок. Чемпіон світу з України після десяти пострілів підійнявся на третю сходинку – 99.2. Одинадцятий постріл на 10.8 дозволив українцю вистрибнути на другу сходинку. Першим боротьбу покинув кореєць Мосе Кім, який посів 8 місце.

Коростильов увійшов у п'ятірку найкращих стрільців, які поборолись за нагороди. Головним конкурентом Павла був китаєць Пан Вей. Іранець вже з перших секунд захопив лідерство.

Коростильов не зумів впоратись із хвилюванням та провалив постріл – 8.4. Українець зупинився за крок від медалі – 4 місце із 198.9 очками.

Іранський стрілець з пневматичного пістолета Джавад Фуругі – олімпійський чемпіон у Токіо. Найбільш досвідчений спортсмен серед усіх стрільців набрав 244.8 пунктів. На другому місці зупинився сербський стрілець Дамір Мікіч (237.9). "Бронзу" Олімпіади здобув китаєць Пан Вей, яка стала другою для його країни у Японії (217.6).

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