Мізерний час не заваджає багато заробляти: якою є зарплата Коваленка в Емполі

У рамках 12-го туру італійської Серії Наполі приймав Емполі, за яке виступає українець Віктор Коваленко. Саме у ворота чемпіонів Італії-2022/2023 український півзахисник забив свій дебютний гол за Емполі.

Здавалось, що матч Наполі – Емполі закінчиться нульовою мировою. Однак у компенсований до поєдинку час Віктор Коваленко вразив ворота "неаполітанців" та приніс сенсаційну перемогу скромним гостям 0:1.

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Мізерний час не показник малого заробітку

Це була перша результативна дія для українця у футболці Емполі, за яке він виступає в оренді до кінця сезону-2023/2024. Контракт Віктора належить Аталанті, а його майбутнє в Емполі від гри самого Коваленка до кінця цього сезону.

Матч проти Наполі був лише четвертим для українського півзахисника та й загалом у футболці Емполі Коваленко провів лише 59 хвилин на футбольному полі.

Однак така скромна статистика не заваджає Віктору бути найбільш високооплачуваним футболістом Емполі. Коваленко заробляє 2,028 мільйона фунтів на рік, а в тиждень – 39 тисяч фунтів рівно.

До прикладу, Себастьяно Луперто, який йде на другому місці у цьому списку, отримує у тиждень 38 тисяч фунтів, а за рік – 1,976 мільйона.

Трійку найбагатших гравців Емполі замикає Ардіан Ісмайлі – 31 тисяча у тиждень та 1,612 мільйона за рік.

Найменше отримує 18-річний нападник "молодіжки" Емполі Алессандро Торрі – 30 фунтів у тиждень та 1,560 у рік.

Емполі після сенсаційної перемоги над Наполі набрало вже 10 балів, але продовжує йти поблизу зони вильоту із Серії А – 17-та сходинка серед 20 клубів італійської першості. 26 листопада клуб Коваленка зіграє проти Сассуоло.