Казалось, что матч Наполи – Эмполи закончится нулевой мировой. Однако в компенсированное до поединка время Виктор Коваленко поразил ворота "неаполитанцев" и принес сенсационную победу скромным гостям 0:1.

К теме На годовщину деоккупации родного города Коваленко символически посвятил свой гол в ворота Наполи.

Мизерное время не показатель малого заработка

Это было первое результативное действие для украинца в футболке Эмполи, за которое он выступает в аренде до конца сезона-2023/2024. Контракт Виктора принадлежит Аталанте, а его будущее в Эмполе от игры самого Коваленко до конца этого сезона.

Матч против Наполи был лишь четвертым для украинского полузащитника и в общей сложности в футболке Эмполи Коваленко провел всего 59 минут на футбольном поле.

Однако такая скромная статистика не мешает Виктору быть наиболее высокооплачиваемым футболистом Эмполи. Коваленко зарабатывает 2,028 миллиона фунтов в год, а в неделю – 39 тысяч фунтов ровно.

К примеру, идущий на втором месте в этом списке Себастьяно Луперто получает в неделю 38 тысяч фунтов, а за год – 1,976 миллиона.

Тройку самых богатых игроков Эмполи замыкает Ардиан Исмайли – 31 тысяча в неделю и 1,612 миллиона в год.

Меньше всего получает 18-летний нападающий "молодежки" Эмполи Алессандро Торри - 30 фунтов в неделю и 1,560 в год.

К слову. Эмполи после сенсационной победы над Наполи набрало уже 10 баллов, но продолжает идти вблизи зоны вылета из Серии А – 17-е место среди 20 клубов итальянского первенства. 26 ноября клуб Коваленко сыграет против Сассуолло.