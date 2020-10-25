У найбільш очікуваному бою року Хабіб Нурмагомедов завдав швидкої поразки Джастіну Гейджі. Після перемоги росіянин заявив, що завершує кар'єру. Американець же зробив гучну заяву, натякнувши, що тепер він стане номером один у легкій вазі.

Бій закінчився вже у другому раунді. Коли Хабібу вдалося зробити трикутник, ногами захопивши голову суперника. Гейджі намагався вирватися з пастки, але зробити цього не вдалося. У підсумку американець здався, пише 24 канал.

​Як це було: Хабіб Нурмагомедов ефектно переміг Джастіна Гейджі на UFC 254 та оголосив про закінчення кар'єри

Яскрава заява американця

Після перемоги Хабіб заявив, що завершує кар'єру професійного бійця. Таке рішення росіянина потішило Гейджі, який після поєдинку дещо нахабно назвав себе номером один у легкій вазі. Про це повідомляє MMA Junkie.

"Хабіб завершив кар'єру, тому тепер я – номер один у легкій вазі. Пуар'є і Конор повинні битись 23 січня. Але вони ще досі офіційно не підтвердили інформацію про свій бій", – сказав Гейджі.

За словами американського бійця, якщо МакГрегор захоче провести поєдинок, щоб отримати пояс, то він готовий прийняти виклик від ірландця.