Напередодні відновлення сезону "гірники" підсилили свою команду вже трьома легіонерами. 19-го січня Шахтар оголосив про придбання 21-річного лівого вінгера Палмейраса Кевіна.

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"Гірники" не бояться витрачати гроші

Після цього трансферу минуло лише 7 днів, як донецький клуб підсилився 20-річним півзахисником збірної Бразилії U-23 та Васко да Гама Марлоном Гомесом, який виступав за олімпійську національну команду у відборі на Олімпіаду-2024.

Новачок Шахтаря відзначився голом у ворота Еквадора, але отримав травму. Однак разом із Кевіном потрапив у заявку Маріно Пушича на перший матч проти французького Марселя.

Третім зимовим новачком донецького гранда став 19-річний грузинський центрбек із тбіліського Динамо Лука Лацабідзе.

Важливо! З усіма трьома новачками "гірники" уклали контракти до кінця 2028-гоо року.

Цікаво, що Шахтар вже потрапив у топ-10 рейтингу, який склали клуби з найбільшими витратами у зимове трансферне вікно-2024. "Кроти", які посіли 9-те місце, витратили вже 24 мільйони євро. Однак це було ще до трансферу грузинського захисника, за якого заплатили 700 тисяч.

Щедрість від керівництва клубу

Журналіст Михайло Співаковський повідомив трансферний бюджет Шахтаря, який розрахований на зимове міжсезоння 2024.

За його інформацією, "гірники" можуть собі дозволити витратити на трансферному ринку 50 мільйонів. Тому слід чекати нових трансферів від донецького Шахтаря.

Не лише підписують гравців

Слід відзначити, що Шахтар не лише купує футболістів, а й віддає в оренду. Наприклад, Олег Очеретько продовжить свої виступи за Дніпро-1. Орендна угода розрахована до кінця цього сезону-2023/2024.

Те саме стосується лівого захисника, який із березня 2023-го грав в оренді за Минай, Андрія Булезу. Футболіст перебрався до львівських Карпат, які впевнену йдуть до підвищення в УПЛ. "Зелено-білі" досі офіційно не оголосили про оренду "гірника", який вже зіграв у контрольному матчі. Натомість портал Transfermarkt повідомляє, що Булеза є гравцем "левів" вже з 2 лютого 2024-го року.