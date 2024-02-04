Донецький Шахтар продовжує посилюватись у зимове міжсезоння. Клуб вже витратив по 12 мільйонів євро на двох бразильців – Кевіна та Марлона Гомеса.

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Обоє є гравцями півзахисту, тому тепер донеччани вирішили посилити оборону. "Гірники" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання грузина Луки Лацабідзе. Угода 19-річного центрального захисника розрахована до 31 грудня 2028 року.

Таким чином, Лука став вже третім грузином у складі Шахтаря. В захисті донеччан також грають Іраклі Азарові та Гіоргі Гочолейшвілі. Лацабідзе є вихованцем Динамо Тбілісі, за молодіжну команду якого стабільно грав у минулому сезоні (22 матчі).

У червні 2023-го центрбек дебютував за основну команду та провів за неї дві гри. Крім того, з 2020 року гравець регулярно викликається до юнацьких збірних Грузії.

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Нагадаємо, що Шахтар пішов на зимову паузу четвертим у чемпіонаті України, відстаючи від лідерів Кривбаса та Дніпра-1 на три бали. Проте у команди ще є матчі в запасі, тому за втраченими балами "гірники" йдуть першими разом із Динамо.