На рівні з чемпіоном Європи, але до Стерлінга ще далеко: скільки Мудрик зароблятиме у Челсі

Трансфер Михайла Мудрика у Челсі офіційно завершений. Лівий вінгер дістався "синім" за 100 мільйонів євро через які зірвався його перехід в Арсенал.

30 мільйонів зі ста Шахтар отримає у вигляді бонусів від Челсі. Цей трансфер став найдорожчим в історії України. До цього це звання носив Андрій Шевченка, за якого все те ж Челсі свого часу віддало 44 мільйони євро. Тепер Мудрик виступатиме в АПЛ проти Олександра Зінченка. Челсі уклало довгостроковий контракт із Михайлом на 8,5 років – до 30 червня 2031 року.

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Вдвічі більше, аніж пропонував Арсенал

Новачок "синіх" вже побував на "Стефорд Брідж" у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срни, де з трибун Михайло підтримав свою нову команду у грі проти Крістал Пелес. Українець приїхав на фарт, адже підопічні Грема Поттера мінімально перемогли суперника 1:0. Єдиний та переможний гол забив Кай Гаверц.

У перерві матчу Мудрик із українським прапором на спині вийшов на футбольне поле, щоб привітатись із уболівальниками своєї нової команди.

ЗМІ вже розсекретили, скільки Мудрик отримуватиме у Челсі. Зарплата футболіста збірної України у лондонському клубі складатиме 100 тисяч фунтів на тиждень. А рівно на половину більше, аніж йому пропонували в Арсеналі, який теж боровся за трансфер лівого вінгера.

Цікаво, що лише на 10 тисяч фунтів більше отримують досвідчені Тіяго Сілва та Жоржинью. А от головний конкурент Мудрика за позицію на лівому фланзі Рахім Стерлінг отримує у команді найбільше з усіх – 325 тисяч фунтів за сім днів.

У Челсі Мудрик виступатиме з 15-м номером на спині. Свого часу під ним у складі "синіх" виступали Флоран Малуда, Мохаммед Салах, Курт Зума та легендарний Дідьє Дрогба.

Мудрик вже поділився враженнями від свого переїзду у Лондон.