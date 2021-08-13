Скільки Мессі заробить у ПСЖ за два роки, – ЗМІ

ПСЖ оформив трансфер Ліонеля Мессі та додав космічності команді. Стало відомо, скільки ж заробить аргентинець за два роки футбольної кар'єри у столиці Франції.

Шалені гроші для генія футболу

Перехід Лео Мессі у ПСЖ спричинило фурор не лише у Парижі, а й цілому світі. Аргентинець підписав угоду на два роки з пунктом пролонгації ще на один сезон.

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Усіх ж цікавить, скільки зароблятиме Мессі, яку привабливу суму грошей запропонувало керівництво ПСЖ, щоб заманити зіркового футболіста у Париж. За інформацією джерела, за підписання контракту з паризьким клубом Ліонель отримає бонус у розмірі 40 мільйонів євро.

А от зарплата 34-річного нападника у ПСЖ складатиме 41 мільйон євро на рік. Якщо клуб використає пункт пролонгації, то Ліонель зможе й зовсім заробити у столиці Франції суму у 163 мільйони євро.

Аргентинський футболіст має шанс отримати додатковий дохід від бонусів, які передбачені в угоді – перемоги у Лізі чемпіонів або виграшу Золотого м’яча.

Мессі вимагає дебюту у найближчому матчі

Мессі виступатиме у ПСЖ під символічним 30-м номером. Саме із ним на спині нападник дебютував у каталонській Барселоні.

Аргентинець хоче дебютувати за новий клуб вже у матчі 2-го туру проти Страсбурга, який відбудеться 14 серпня о 22:00 за київським часом.

Тренерський штаб клубу на чолі з Маурісіо Почеттіно вважає, що форварду потрібно набрати оптимальну форму після відпустки. Однак Лео не хоче так довго чекати. Остаточне рішення щодо першого поєдинку Ліонеля у ПСЖ ще не прийняте.

Відзначимо, що у цій грі за ПСЖ може дебютувати ще один зірковий новобранець із Реала Серхіо Рамос. Іспанський захисник підписав угоду з парижанами на два роки.

Ліонель Мессі вже став найбільш високооплачуваним гравцем ПСЖ. Він обійшов у цьому рейтингу бразильця Неймара і француза Кіліана Мбаппе. Ці гравці отримують у клубі Ліги 1 36,8 мільйона євро та 25 мільйонів євро на рік відповідно.