Бешеные деньги для гения футбола

Переход Лео Месси в ПСЖ вызвал фурор не только в Париже, но и в целом мире. Аргентинец подписал соглашение на два года с пунктом пролонгации еще на один сезон.

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Всех же интересует, сколько будет зарабатывать Месси, какую привлекательную сумму денег предложило руководство ПСЖ, чтобы заманить звездного футболиста в Париж. По информации источника, за подписание контракта с парижским клубом Лионель получит бонус в размере 40 миллионов евро.

А вот зарплата 34-летнего нападающего в ПСЖ будет составлять 41 миллион евро в год. Если клуб использует пункт пролонгации, то Лионель сможет и вовсе заработать в столице Франции сумму в 163 миллиона евро.

Аргентинский футболист имеет шанс получить дополнительный доход от бонусов, которые предусмотрены в соглашении, – победы в Лиге чемпионов или выигрыша Золотого мяча.

Интересно! Лионель Месси уже стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Он обошел в этом рейтинге бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе. Эти игроки получают в клубе Лиги 1 36,8 миллиона евро и 25 миллионов евро в год соответственно.

Месси требует дебюта в ближайшем матче