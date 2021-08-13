Бешеные деньги для гения футбола
Переход Лео Месси в ПСЖ вызвал фурор не только в Париже, но и в целом мире. Аргентинец подписал соглашение на два года с пунктом пролонгации еще на один сезон.
Читайте также Безумный ажиотаж: ПСЖ расширит стадион после трансфера Месси
Всех же интересует, сколько будет зарабатывать Месси, какую привлекательную сумму денег предложило руководство ПСЖ, чтобы заманить звездного футболиста в Париж. По информации источника, за подписание контракта с парижским клубом Лионель получит бонус в размере 40 миллионов евро.
А вот зарплата 34-летнего нападающего в ПСЖ будет составлять 41 миллион евро в год. Если клуб использует пункт пролонгации, то Лионель сможет и вовсе заработать в столице Франции сумму в 163 миллиона евро.
Аргентинский футболист имеет шанс получить дополнительный доход от бонусов, которые предусмотрены в соглашении, – победы в Лиге чемпионов или выигрыша Золотого мяча.
Месси требует дебюта в ближайшем матче
- Месси будет выступать в ПСЖ под символическим 30-м номером. Именно с ним на спине нападающий дебютировал в каталонской Барселоне.
- Аргентинец хочет дебютировать за новый клуб уже в матче 2-го тура против Страсбурга, который состоится 14 августа в 22:00 по киевскому времени.
- Тренерский штаб клуба во главе с Маурисио Почеттино считает, что форварду нужно набрать оптимальную форму после отпуска. Однако Лео не хочет так долго ждать. Окончательное решение относительно первого поединка Лионеляв у ПСЖ еще не принято.
- Отметим, что в этой игре за ПСЖ может дебютировать еще один звездный новобранец из Реала Серхио Рамос. Испанский защитник подписал соглашение с парижанами на два года.