Низка українських клубів намагається вийти на самоокупність. Телевізійні трансляції повинні стати однією зі статей доходу.

До теми Хаос із показом матчів УПЛ: ще один клуб чемпіонату України оголосив про вихід із телепулу

Перший досвід платних трансляцій

Під час матчів 1/8 фіналу Кубка України Верес та Чорноморець спробували заробити на своїх домашніх поєдинках. Щоб переглянути матчі своїх улюблених команд вболівальники повинні були заплатити 35 гривень. Проте охочих виявилося не так вже й багато.

За інформацією ТаТоТаке, аудиторія матчу Вереса з Шахтарем (0:3) склала 2100 глядачів, які заплатили абонентську плату. Кубкову гру Чорноморця з Кривбасом (2:1) переглянуло ще менше вболівальників – 1300.

З цієї суми клуби отримали 70 відсотків грошей. Таким чином, дохід Вереса становив приблизно 51,5 тисячі гривень, а Чорноморця – 32 тисячі.

Варто зазначити, спонсорська передплата діє 30 календарних днів.

Для порівняння. Нагадаємо, що в минулому сезоні Setanta Sports пропонувала клубам по 94 тисячі доларів заробітку. Проте тоді 4 клуби не підтримали ідею. Наскільки вигідною була пропозиція транслятора можна оцінити по заробітках Вереса та Чорноморця.