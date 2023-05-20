Майже як Хейні: скільки заробить Ломаченко за бій проти абсолютного чемпіона

20 травня в Лас-Вегасі відбудеться вечір боксу, де головною подією стане протистояння Девіна Хейні та Василя Ломаченка. Український боксер отримає чималий гонорар за битву з абсолютом.

35-річний Василь Ломаченко вдруге у своїй кар'єрі посперечається за всі пояси дивізіону. Суперник українця – непереможений американець Девін Хейні.

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Різниця в один мільйон

Не зважаючи на свій статус андердога, боксер з України отримає солідні гроші за бій проти американця. За інформацією ESPN, Ломаченко заробить 3 мільйони доларів за чемпіонський поєдинок. Це майже стільки ж, як українець отримав за свою попередню спробу стати абсолютом у 2020 році. Тоді Василь отримав 3,25 мільйона доларів. Це був найбільший заробіток Ломаченка в кар'єрі.

Хейні, який проведе бій в статусі чемпіона, отримає 4 мільйони доларів. Крім того, Девіну доведеться заплатити штраф за свою поведінку під час зважування. Тоді американець сильно штовхнув Ломаченка.

Повідомляється, що комісія навіть запросила другий медогляд претендента, щоб підтвердити дозвіл на бій. Медики були стурбовані, чи не наніс Хейні травму Ломаченку.

Проте Василь усіх заспокоїв, повідомивши, що з ним все в порядку. На думку Ломаченка, такою поведінкою Хейні показав свою слабкість.

Нагадаємо, що бій Ломаченка проти Хейні відбудеться в ніч з 20 на 21 травня. Очікується, що боксери вийдуть на ринг о 07:00 за київським часом вже 21 травня. 24 Канал проведе онлайн-трансляцію поєдинку.