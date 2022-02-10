Впритул до топ-15 найкращих

У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпіаді-2022 розіграють комплекти нагород у скелетоні. Напередодні цього дня відбулись перші два офіційні заїзди, повідомляє 24 канал.

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У першому старті Владислав Гераскевич фінішував 18-м із відставанням від лідера з Німеччини +1.63. У другому заїзді українець покращив свій результат на дві позиції – 16-те місце з часом 2:03.21 (відставання від першого місця +2.88).

Нагадаємо, що на тренуваннях скелетоніст із України показав п'ятий та сьомий час.

12 лютого нагороди у скелетоні між собою розіграють жінки.

До слова. Наразі скарбничка збірної України пустує. Олімпійці не принесли нашій країні жодної нагороди. У загальному медальному заліку з 12 медалями лідирує Норвегія.