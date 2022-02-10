У фристайлі Україну представляють Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Вони мали змагатися у трьох турнірах у Пекіні: командному, а також чоловічому і жіночому.

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За інформацією джерела, Україна не буде представлена у командному турнірі через позитивні тести на COVID-19 у Котовського, Окіпнюка та Новосад.

Що відомо про фристайл на Олімпіаді