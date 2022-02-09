Чудовий виступ українця

Перший в історії України скелетоніст показав результати у топ-10 найкращих. Спершу Владислав Гераскевич фінішував із сьомим часом, а у другому заїзді покращив свій результат – п'ята позиція, повідомляє 24 канал.

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Відставання від лідера, яким став китаєць Інь Чжен, склало +0.98 секунди. А під час другого тренування українець був ще швидшим +0.88 від лідера, який був представник ОКР Олександр Третьяков.

Вже 11 лютого скелетоністи позмагаються за комплекти нагород Олімпіади-2022. Наступного дня медалі між собою розіграють жінки.

Що відомо про Владислава Гераскевича

  • 23-річний скелетоніст, який назавжди увійшов в історію зимових видів спорту в Україні.
  • Виступ у Пекіні стане для Гераскевича вже другим на рівні Олімпійських ігор. До цього зайняв 12-те місце у Пхьончхані.
  • У сезоні-2021/2022 Владислав встановив особистий найкращий результат. На етапі Кубку світу у Латвії українець показав шостий час. Такий показник дозволив Гераскевичу відібратись у Пекін.