Вплотную к топ-15 лучших

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 разыграют комплекты наград в скелетоне. Накануне состоялись первые два официальных заезда, сообщает 24 канал.

Ничего себе Украина из-за COVID-19 не выйдет на старт в командном турнире по фристайлу на Олимпиаде-2022

В первом старте Владислав Гераскевич финишировал 18-м с отставанием от лидера из Германии +1.63. Во втором заезде украинец улучшил свой результат на две позиции – 16 место со временем 2:03.21 (отставание от первого места +2.88).

Напомним, что на тренировках скелетонист из Украины показал пятое и седьмое время.

12 февраля награды в скелетоне между собой разыграют женщины.

К слову. Пока копилка сборной Украины пустует. Олимпийцы не принесли нашей стране ни одной награды. В общем медальном зачете с 12 медалями лидирует Норвегия.