Вплотную к топ-15 лучших
В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 разыграют комплекты наград в скелетоне. Накануне состоялись первые два официальных заезда, сообщает 24 канал.
Ничего себе Украина из-за COVID-19 не выйдет на старт в командном турнире по фристайлу на Олимпиаде-2022
В первом старте Владислав Гераскевич финишировал 18-м с отставанием от лидера из Германии +1.63. Во втором заезде украинец улучшил свой результат на две позиции – 16 место со временем 2:03.21 (отставание от первого места +2.88).
Напомним, что на тренировках скелетонист из Украины показал пятое и седьмое время.
12 февраля награды в скелетоне между собой разыграют женщины.