Сказати "вау" я не можу, – біатлоніст Цимбал розповів про Олімпійське селище

Вже 5 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні розіграють перший комплект нагород у біатлоні. Змагання розпочнуться зі змішаної естафети.

Цимбал: Нічого особливого тут немає

Українська команда 27 січня прибула до Пекіну. В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Богдан Цимбал розповів про враження від Олімпійського селища.

До теми Про Олімпійське селище, біатлонний стадіон і лютий холод у Пекіні: інтерв'ю з Богданом Цимбалом

"У самому селищі досить непогано, цікаво. Шкода, що є жорсткі обмеження, тому спортсмени не можуть виходити за межі селища. Це все через карантин, всі це прекрасно розуміємо. Якби не пандемія, то було б все набагато краще, і ми могли б більше всього побачити.На території є їдальня, магазини спонсорів. Нічого особливого тут немає" – зазначив Богдан.

Олімпійське селище нагадує курортне маленьке містечко. Ці комплекси, де проживають атлети з різних країн, наче невеликі готелі по 4 поверхи. А так все досить просто виглядає. Сказати "вау" я не можу,

– додав біатлоніст.

Богдан Цимбал: що відомо про спортсмена

У Богдана був не надто вдалий початок сезону. Набрати залікові бали йому вдалося лише з нового року.

У німецькому Обергофі він продемонстрував найкращий результат у сезоні. Цимбал закінчив спринтерську гонку в Обергофі на 19-й позиції.

А вже на наступному етапі у Рупольдингу, у тій же дисципліні, він фінішував 17-тим. Для Цимбала це найкращий результат у кар'єрі. У минулому сезоні він посідав 18-у позицію в гонці переслідування у Поклюці.

Для представника Сумщини Олімпіада у Пекіні буде першою у його кар'єрі.