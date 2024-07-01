Звернув увагу на яйця: зірка збірної Англії показав провокативний жест після суперголу на Євро
Лідер англійської команди Джуд Беллінгем не стримував емоцій після рятівного м'яча словакам. Хавбек Реала продемонстрував непристойний жест, який обурив соцмережі.
Англія продовжує свої виступи на Євро-2024. Команда Гарета Саутгейта на нервах пройшла Словаччину, забивши переможний гол в екстратаймі, пише 24 Канал.
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Джуд запалює
Довгий час "три леви" програвали словакам, але матч у екстратайми перевів Джуд Беллінгем. Хавбек Реала у компенсований час оформив шедевральний гол через себе.
Під час святкування м'яча Джуд продемонстрував неоднозначний жест. Беллінгем дивився у бік словацької лави запасних та активно вказував на свої статеві органи.
Відео жесту від Беллінгема:
У соцмережах англійця почали звинувачувати у неповазі до суперника. Втім Джуд спростував це, зазначивши, що жест був адресований знайомим на трибунах. Беллінгем закцентував, що він поважає збірну Словаччини.
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Нагадаємо, що Англія дійшла до чвертьфіналу Євро-2024, де зійдеться проти збірної Швейцарії. Зустріч відбудеться у суботу, 6 липня, в Дюссельдорфі. Початок – о 19:00 за київським часом.