"Дотик до Мудрика є": ексзахисник збірної Італії прокоментував скандальний епізод із пенальті

Збірна України в матчі заключного туру групового етапу в німецькому Леверкузені зіграла внічию з Італією та не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Наприкінці зустрічі стався скандальний епізод із пенальті.

Колишній захисник збірної Італії Джузеппе Бергомі прокоментував епізод матчу кваліфікації Євро-2024 Україна – Італія (0:0) між Браяном Крістанте та Михайлом Мудриком у штрафному італійців.

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Бергомі: Контакт є, тут мало що можна додати

"Дотик до Мудрика є. Суддя жодного разу не призначив фол на ньому за весь матч. Якби це сталося з нами, я не знаю, як би ми реагували.

Якщо згадувати минуле, згадувати ЧС-2002, то я скажу, що це нам підходить. Але якби ми помінялись ролями, що б ми сказали. Контакт є, тут мало що можна додати", – сказав Бергомі.

Скандальний момент у матчі