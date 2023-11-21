Бывший защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми прокомментировал эпизод матча квалификации Евро-2024 Украина – Италия (0:0) между Брайаном Кристанте и Михаилом Мудриком в штрафной итальянцев.
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Бергоми: Контакт есть, здесь мало что можно добавить
"Прикосновение к Мудрику есть. Судья ни разу не назначил фол на нем за весь матч. Если бы это произошло с нами, я не знаю, как мы реагировали бы.
Если вспоминать о прошлом, вспоминать ЧМ-2002, то я скажу, что это нам подходит. Но если бы мы поменялись ролями, что бы мы сказали. Контакт есть, здесь мало что можно добавить», – сказал Бергоми.
Скандальный момент в матче
- В конце поединка произошел скандальный эпизод с падением украинского вингера Михаила Мудрика в штрафной итальянцев после контакта с ногой защитника "Скуадры Адзурры" Брайана Кристанте.
- Однако главный арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано проигнорировал этот момент и даже не пошел посмотреть видеоповтор с помощью системы VAR.
- Сборная гарантировала себе место в отборочном плей-офф, пройдя в решающую фазу квалификации по рейтингу Лиги наций.
- Матчи плей-офф пройдут в марте 2024 года. Будущих соперников Украина получит после жеребьевки в четверг, 23 ноября.