Колишній захисник збірної Італії Джузеппе Бергомі прокоментував епізод матчу кваліфікації Євро-2024 Україна – Італія (0:0) між Браяном Крістанте та Михайлом Мудриком у штрафному італійців.
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Бергомі: Контакт є, тут мало що можна додати
"Дотик до Мудрика є. Суддя жодного разу не призначив фол на ньому за весь матч. Якби це сталося з нами, я не знаю, як би ми реагували.
Якщо згадувати минуле, згадувати ЧС-2002, то я скажу, що це нам підходить. Але якби ми помінялись ролями, що б ми сказали. Контакт є, тут мало що можна додати", – сказав Бергомі.
Скандальний момент у матчі
- Наприкінці поєдинку стався скандальний епізод з падінням українського вінгера Михайла Мудрика у штрафному майданчику італійців після контакту з ногою захисника "Скуадри Адзурри" Браяна Крістанте.
- Однак головний арбітр з Іспанії Хесус Хіль Мансано проігнорував цей момент і навіть не пішов переглянути відеоповтор за допомогою системи VAR.
- Збірна гарантувала собі місце у відбірковому плей-оф, пройшовши до вирішальної фази кваліфікації за рейтингом Ліги націй.
- Матчі плей-офф відбудуться в березні 2024 року. Майбутніх суперників Україна отримає після жеребкування у четвер, 23 листопада.