Скандальний матч Кубка Іспанії буде дограний за порожніх трибун

Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії Бетіс – Севілья, який був перерваний через витівку фаната, буде дограний. Футболісти визначать чвертьфіналіста 16 січня.

Поки що без штрафу для Бетіса

Футбольна Федерація Іспанії опублікувала рішення щодо кубкового матчу Бетіс – Севілья. Поєдинок буде відновлено, але відбудеться без підтримки уболівальників.

До теми Фанат кинув палицею у голову гравця суперника: матч Кубка Іспанії зірвано

Зустріч розпочнеться 16 січня о 16:00, а матч буде відновлений з 39-ї хвилини. Саме станом на цю хвилину матч був перерваний через скандальну витівку одного з фанатів Бетіса.

Поки що невідомо, чи буде покараний Бетіс за таку поведінку уболівальників.

Що сталось у матчі Кубка Короля

Наприкінці першого тайму господарі зрівняли рахунок у матчі (1:1). Голом відзначився Кабіль Фекір. Коли "зелено-білі" побігли святкувати взяття воріт стався неприємний інцидент.

Із трибуни, де розташовували фанати Бетіса, на футбольне полетіла палиця. Кидок був настільки влучний, що палиця влучила прямо у голову футболіста Севільї Жоан Жордан. Постраждалий зумів покинути поле лише після медичної допомоги та у колі клубних лікарів.