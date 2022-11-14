"Манчестер Юнайтед зрадив мене": Роналду остаточно побив горщики з "червоними дияволами"

Схоже, кар’єра Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед добігла до свого кінця. Зірковий португалець зробив кілька гучних заяв, які підтверджують його наміри залишити "Олд Траффорд".

Португальський форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду напередодні поїздки на ЧС-2022 дав сенсаційне інтерв’ю, в якому пояснив свої проблеми в клубі.

До теми Легендарний екснападник МЮ розкритикував Роналду через його провокаційну поведінку

Зрада Манчестер Юнайтед

На думку зірки світового футболу, його повернення в клуб сталося не таким, про яке він мріяв. Причина цього – люди в клубі не хотіли його бачити в складі команди.

"Манчестер Юнайтед зрадив мене. Я почуваюся білою вороною. У клубі намагалися витіснити мене. Не тільки тренер, а й деякі гравці не хочуть бачити мене в команді.

У Юнайтед не хотіли, щоб я грав за команду не тільки в цьому сезоні, а й у минулому", – заявив Роналду.

"Я не поважаю Тен Хага"

Отримав на горіхи від Роналду наставник МЮ Ерік тен Хаг.

Я не поважаю Тен Хага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас,

– сказав Роналду.

Зрозуміло, що після таких заяв дороги назад у Роналду не залишилося. Очевидно, що після чемпіонату світу в Катарі португалець продовжить сезон в новій команді.

Наприкінці літа 2021 року Роналду повернувся в МЮ. Контракт португальця з клубом розрахований до кінця червня 2023 року. У новому сезоні Кріштіану провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти. Останній матч за "червоних дияволів" CR7 зіграв 6 листопада проти Астон Вілли (1:3). У поєдинку 16 туру проти Фулгема (2:1) форварда не було навіть у запасі.