Скандальний Гомес – гравець Севільї

Вже колишній лідер Аталанти Алехандро Гомес змінив італійську прописку на іспанську. Гравець підписав 3-річний контракт із Севільєю.

Джерело: офіційний сайт Севільї

26 січня довго історію з трансфером скандального аргентинця Алехандро Гомеса нарешті завершилась. Футболісти до кінця червня 2024 року виступатиме в іспанській Севільї.

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Перехід у Ла Лігу

Сума трансферу склала 5+2 мільйона євро. Скільки зароблятиме півзахисник у команді наразі не повідомляється. Раніше стало відомо, що начебто Гомес отримуватиме 3 мільйони євро на рік.

У цьому сезоні за Аталанту зіграв у 16 матчах, у яких забив 5 голів та відзначився 4 гольовими передачами. Чому Гомес покинув італійський клуб? У футболіста був конфлікт з головним наставником Джаном П'єром Гасперіні. Після скандалу гравець перестав потрапляти у заявку команди на матчі Серії А, тому Алехандро почав розглядати пропозиції інших клубів.

Зараз іспанська Севілья із 36 очками йде 4-ю, поступаючись лише лідеру Ла Ліги Атлетіко 11 пунктами.

Раніше повідомлялось, що Інтер був близьким до того, щоб поповнити свій склад досвідченим футболістом. Півзахисник грав у футболці "бергамівців" з 2014 року. За цей час аргентинець завоював капітанську пов'язку. Гомес провів на полі 252 поєдинки, у яких наколотив 59 голів, а ще 71 раз асистував партнерам по команді.

. У кар'єрі Гомеса є український слід. У сезоні-2013/2014 аргентинець виступав за Металіст. У футболці харків'ян Алехандро зіграв 23 матчі, у яких тричі відзначався у воротах суперників.