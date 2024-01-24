На юніорському турнірі Australian Open-2024 сталась неприємна ситуація за участю українки. Жереб звів 16-річну Єлизавету Котляр із "нейтральною" росіянкою Владою МІнчевою.

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Наша спортсменка поступилась представниці країни-терористки, а після гри потиснула їй руку. Це обурило українську спортивну спільноту, яка категорично ігнорує будь-які привітання із росіянами.

Втім на захист Котляр вирішила стати відома українська тенісистка Даяна Ястремська. Одеситка вважає, що Єлизавета любить свою країну та припустилась помилки через недосвідченість.

Українці мають свою позицію. Ми не тиснемо руки росіянам та білорусам. Але я думаю, що вона ще трохи молода і не така досвідчена. Знаєте, це може статися з кожним. Я не можу судити її, бо не знаю, що в неї в голові, спеціально вона це зробила чи ні. Я не знаю. Але я впевнена, що вона підтримує Україну. Думаю, що вона була просто надто емоційна та розгублена,

– заявила Ястремська.

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Нагадаємо, що Даяна вже стала головною сенсацією на жіночому турнірі Australian Open цього року. Одеситка подолала три кола кваліфікації, а на старті змагання вибила чинну чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову.

На цьому Ястремська не зупинилась і вже дійшла аж до півфіналу. Там її суперницею, до речі, може стати росіянка Анна Калінская, якщо у своєму чвертьфіналі подолає Цінь Вен Чжен з Китаю.