На юниорском турнире Australian Open-2024 произошла неприятная ситуация с участием украинки. Жребий построил 16-летнюю Елизавету Котляр с "нейтральной" россиянкой Владой Минчевой.

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Наша спортсменка уступила представительнице страны-террористки, а после игры пожала ей руку. Это возмутило украинское спортивное сообщество, которое категорически игнорирует любые поздравления с россиянами.

Впрочем, в защиту Котляр решила стать известная украинская теннисистка Даяна Ястремская. Одесситка считает, что Елизавета любит свою страну и допустила ошибку из-за неопытности.

У украинцев есть своя позиция. Мы не жмем руки россиянам и белорусам. Но я думаю, что она еще немного молода и не так опытна. Знаете, это может произойти с каждым. Я не могу судить ее, потому что не знаю, что у нее в голове, специально она это сделала или нет. Я не знаю. Но я уверена, что она поддерживает Украину. Думаю, что она была просто слишком эмоциональна и растеряна,

– заявила Ястремская.

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Напомним, что Даяна уже стала главной сенсацией на женском турнире Australian Open в этом году. Одесситка преодолела три круга квалификации, а на старте соревнования выбила действующую чемпионку Уимблдона Маркета Вондроушова.

На этом Ястремская не остановилась и уже дошла до полуфинала. Там ее соперницей, кстати, может стать россиянка Анна Калинская, если в своем четвертьфинале преодолеет Цинь Вен Чжэн из Китая.