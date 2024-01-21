Матвій Бідний закликав не поспішати з висновками та пообіцяв ретельно вивчити ситуацію. Міністр вважає, що українську тенісистку спровокували.

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Що сказав Матвій Бідний про вчинок тенісистки

Єлизавета Котляр вперше брала участь у таких турнірах та могла розгубитися. Цим і скористалися росіяни.

Усі, хто брав участь у великих турнірах, знають, яка напруга там відбувається, і атлети можуть стати легкою мішенню для провокацій. Тим паче, що ми бачимо, як на кожному турнірі росіяни намагаються використати українських атлетів для власної пропаганди. Саме це ми й побачили у виконанні російських пропагандистських медіа,

– заявив міністр спорту.

Матвій Бідний збирається поговорити з тенісисткою та її батьками. Після цього буде озвучена офіційна позиція Міністерства.

Федерація тенісу України теж прокоментувала скандальну подію. Там зазначили, що провідні гравчині підтримують спільну позицію не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів. Проте від помилок ніхто не застрахований.

Раніше ми повідомляли, як пресслужба US Open стала частиною пропаганди "руського міра". Вони привітали українку Марту Костюк з перемогою у 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії, але навпроти прізвища "нейтральної" росіянки розмістили "триколор".