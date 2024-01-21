Матвей Бедный призвал не спешить с выводами и пообещал тщательно изучить ситуацию. Министр считает, что украинскую теннисистку спровоцировали.

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Что сказал Матвей Бедный о поступке теннисистки

Елизавета Котляр впервые участвовала в таких турнирах и могла растеряться. Этим и пользовались россияне.

Все, кто участвовал в крупных турнирах, знают, какое напряжение там происходит, и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций. Тем более что мы видим, как на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для собственной пропаганды. Именно это мы и увидели в исполнении российских пропагандистских медиа.

– заявил министр спорта.

Матвей Бедный собирается поговорить с теннисисткой и ее родителями. После этого будет озвучена официальная позиция министерства.

Федерация тенниса Украины тоже прокомментировала скандальное событие. Там отметили, что ведущие игроки поддерживают общую позицию не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров. Однако от ошибок никто не застрахован.

Ранее мы сообщали, как пресс-служба US Open стала частью пропаганды "русского мира". Они поздравили украинку Марту Костюк с победой в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, но напротив фамилии "нейтральной" россиянки разместили "триколор".