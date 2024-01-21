На корті українка показала неймовірний рівень гри та декласувала суперницю з рахунком 6:2, 6:1. Також Марта продемонструвала свою громадянську позицію та відмовилася робити спільне фото з представницею Росії до матчу й не потиснула їй руку після завершення.

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Неймовірна ганьба для US Open

Пресслужба US Open після перемоги українки привітала Марту з виходом до 1/4 фіналу Australian Open у своїх соцмережах. Проте біля прізвища та імені росіянки, яка виступає у "нейтральному" статусі та не має жодних національних ознак – намалювала "триколор".



Пресслужба US Open використала прапор Росії / скриншот із соцмереж турніру

Тим самим укотре було доведено, що гра в "нейтральність" – це маячня та немає жодного сенсу, адже всі розуміють представники якої країни виходять на корт і, по факту, жодних обмежень спортсмени із країни-терористки та її посіпаки не мають, чим на повну користується Росія у просуванні "руського міра" через спорт.

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На таку огидну помилку (чи ні?) відреагувала Марта Костюк. Вона вкотре нагадала, що росіянам не місце на змаганнях, адже поняття "нейтральності" не існує.

Як ви знаєте, із початком повномасштабної війни ми вели боротьбу за відсторонення російських та білоруських спортсменів. Зараз вони виступають у нейтральному статусі. Тобто без прапорів. Ми неодноразово ставили питання, що таке статус нейтрального спортсмена. Бо його фактично не існує:

неодноразово ці спортсмени самі говорили, що всі знають, які країни вони представляють.

керівництво їх країн постійно говорить, що це їхні спортсмени і світ про це знає.

міжнародні ЗМІ у своїх публікаціях пишуть, що це російські та білоруські спортсмени.

у багатьох спортсменів у соцмережах висить їх прапор.

Ось сьогодні, після моєї перемоги над спортсменкою із країни-агресора, на офіційному ресурсі одного із найбільших тенісних турнірів світу був опублікований російський прапор.

Сьогодні 697-й день повномасштабної війни, а спортивний світ продовжує промотувати країну-вбивцю і країну, яка використовує своїх спортсменів як частину пропаганди, що вбиває.

Я закликаю представників ЗМІ, чиновників, спортивну спільноту припинити використовувати тенісний корт для промотування "руського міра",

– написала Костюк.



Костюк відреагувала на зашквар пресслужби US Open / фото зі сторіс Марти

Зазначимо, що пост провисів близько 4 годин і тільки після цього був виправлений.

Важливо. У чвертьфіналі Australian Open Марта Костюк зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф. Матч відбудеться 23 січня.

Також участь у турнірі продовжують брати Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які 22 січня вийдуть на корт та намагатимуться пробитися у вісімку найкращих. У разі успіху – відбудеться "синьо-жовте" дербі, що гарантує Україні першу в історії представницю у півфіналі Australian Open.