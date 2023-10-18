Накопичив величезний борг: футболіст Ювентуса здав компаньйона, який "підсадив" його на ставки

Один з фігурантів гучної справи з незаконними ставками Ніколо Фаджолі визнав свою провину. Під час допиту хавбек Старої Сеньори" розповів, як він спокусився на азартні ігри.

Італійський півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі зруйнував свою репутацію та кар'єру участю в незаконних ставках. 22-річний футболіст вже отримав суворе покарання від Федерації футболу Італії.

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Захотілося гострих відчуттів

Під час допиту у Федерального прокурора Джузеппе Чіне Фаджолі зізнався, хто його "підсадив" на ставки.

"Зранку ми тренувалися, а після обіду я грав, щоб вбити нудьгу і додати гострих відчуттів. Я спостерігав за тим, як ставить Тоналі (футболіст збірної Італії Сандро Тоналі – 24 Канал), запитав у нього, що він робить. Він сказав, що я також можу займатися ставками, оскільки це не залишить слідів, і змусив мене відкрити рахунок.

Свої перші ставки я робив на теніс, а потім почав ставити і на футбол. Я використовував й інші нелегальні платформи, але не пам’ятаю всіх назв, тому що вони мінялися щомісяця.

Я почав робити ставки в Тірренії під час тренувального табору збірної Італії U-21. Ніколи не питав себе, чи є та або інша букмекерська контора нелегальною", – розповів Фаджолі.

Захоплення нелегальними ставками призвело до того, що у Фаджолі накопичився борг у 3 мільйони євро. Щоб його погасити італієць почав робити ще більш ризиковані ставки.

Різниця полягала в тому, що в нелегальних букмекерів я міг грати без передплати. Хотілося вбити час. Протягом року я ставив переважно на теніс, а потім, з вересня 2022-го почав ставити на футбол. Ставив великі суми, намагаючись відігратися,

– зазначив Фаджолі.