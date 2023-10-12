Прокуратура Турина відкрила справу проти гравців національної збірної Італії Ніколо Дзаньоло та Сандро Тоналі. Півзахисники підозрюються у порушенні правил ставок на спорт.
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Подалі від гріха
З цього приводу Італійська федерація футболу зробила офіційну заяву. Через стресовий стан, обох гравців з табору збірної відправили в розташування клубів.
"Федерація повідомляє, що сьогодні ближче до вечора прокуратура Турина повідомила про матеріали розслідування гравців Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло, які наразі тренуються з національною командою у Федеральному технічному центрі у Коверчано.
Незалежно від характеру дій, вважаючи, що в цій ситуації два гравці не перебувають у необхідному стані для виконання зобов'язань, запланованих на найближчі кілька днів, Федерація вирішила також захистити їх, дозволити їм повернутися до своїх відповідних клубів", – йдеться в заяві федерації футболу Італії.
Що інкримінують футболістам
- За інформацією інсайдера Фабріціо Корони, Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло робили ставки на матчі. Ба більше, Дзаньоло робив ставку на матч Роми у Кубка Італії, коли був на лаві запасних "жовто-червоних".
- Зазначимо, що Сандо Тоналі в липні цього року став гравцем англійського Ньюкаслу. У складі "Скуадри Адзурри" він провів 15 матчів.
- Ніколо Дзаньола належить турецькому Галатасараю. У нинішньому сезоні італієць на правах оренди захищає кольори Астон Вілли. За національну збірну Італії він провів 15 матчів та забив 2 голи.