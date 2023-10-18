Італійський півзахисник Ювентуса Ніколо Фаджолі зруйнував свою репутацію та кар'єру участю в незаконних ставках. 22-річний футболіст вже отримав суворе покарання від Федерації футболу Італії.

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Захотілося гострих відчуттів

Під час допиту у Федерального прокурора Джузеппе Чіне Фаджолі зізнався, хто його "підсадив" на ставки.

"Зранку ми тренувалися, а після обіду я грав, щоб вбити нудьгу і додати гострих відчуттів. Я спостерігав за тим, як ставить Тоналі (футболіст збірної Італії Сандро Тоналі – 24 Канал), запитав у нього, що він робить. Він сказав, що я також можу займатися ставками, оскільки це не залишить слідів, і змусив мене відкрити рахунок.

Свої перші ставки я робив на теніс, а потім почав ставити і на футбол. Я використовував й інші нелегальні платформи, але не пам’ятаю всіх назв, тому що вони мінялися щомісяця.

Я почав робити ставки в Тірренії під час тренувального табору збірної Італії U-21. Ніколи не питав себе, чи є та або інша букмекерська контора нелегальною", – розповів Фаджолі.

Захоплення нелегальними ставками призвело до того, що у Фаджолі накопичився борг у 3 мільйони євро. Щоб його погасити італієць почав робити ще більш ризиковані ставки.

Різниця полягала в тому, що в нелегальних букмекерів я міг грати без передплати. Хотілося вбити час. Протягом року я ставив переважно на теніс, а потім, з вересня 2022-го почав ставити на футбол. Ставив великі суми, намагаючись відігратися,

– зазначив Фаджолі.